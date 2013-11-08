Янукович підписав закон, через який Кличко може втратити можливість балотуватися

Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України, які спрощують процедуру реєстрації бізнесу.

Одночасно закон робить безкоштовним доступ до інформації державних реєстрів про суб'єктів господарювання.

Серед нововведень, зумовлених прийнятим законом, є такі: інформація про відкриття або закриття банківських рахунків платниками податків має надходити до органів Міністерства доходів і зборів у день відкриття або закриття, а не протягом трьох днів, як було раніше. Крім того, скасовано обов'язкову процедуру отримання довідки про взяття на облік або зняття платника податків з обліку для реєстрації цих даних в Єдиному реєстрі суб'єктів господарювання. Причому дані про взяття на облік або зняття з обліку мають також бути оприлюднені на сайті Міндоходів не пізніше ніж, на наступний день з моменту реєстрації суб'єкта підприємництва або зняття його з обліку.

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Прийнятий закон також скасовує необхідність отримання свідоцтв платника ПДВ, єдиного податку - вся необхідна інформація вноситиметься до реєстрів і баз даних Міністерства доходів і зборів. Документ також спрощує процедуру реєстрації нерезидента - платника податків, але передбачає право контролюючих органів на проведення позапланової перевірки підприємства – постійного представництва нерезидента у разі його закриття і припинення діяльності в Україні.

Закон зобов'язує суб'єктів підприємництва, які ведуть свою діяльність з використанням спрощеної системи оподаткування, зокрема 1-ї і 2-ї груп, переходити на загальну систему оподаткування у разі, якщо вони порушили правила ведення бізнесу, передбачені для своїх категорій платників податку - спрощенців. Якщо ж правила були порушені, і при цьому суб'єкт підприємництва накопичив податковий борг, його ліцензія платника єдиного податку анулюється.

Водночас найбільш спірною виявилася поправка народного депутата Ігоря Бриченка (фракція «Батьківщина»), врахована в остаточній редакції прийнятого закону. Поправка встановлює, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні. «Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити пропозицією такого змісту: «У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.

У день ухвалення закону - 24 жовтня - опозиція заблокувала трибуну ВР через цю поправку. Пізніше народний депутат від “Батьківщини” Бриченко заявив, що не має стосунку до поправки до Податкового кодексу, через яку у Верховній Раді виникло протистояння.

За заявою народного депутата від «УДАРу» Оксани Продан було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.351 (Створення штучних перешкод у роботі народних депутатів, надання їм завідомо неправдивої інформації) та за ч. 3 ст.358 (Підроблення офіційного документа) Кримінального кодексу України. Розслідування займається столичне управління міліції.

Однак, 7 листопада, Головне слідче управління столичної міліції закрило кримінальне це провадження на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, а матеріали провадження передані для надання правової оцінки до столичної прокуратури.