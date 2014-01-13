Прихильники ПР розповіли, скільки вони планують мітингувати в Маріїнському парку

Прихильники Партії регіонів обіцяють залишатися в наметовому містечку біля Верховної Ради до ухвалення закону про державний бюджет 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив комендант наметового містечка Олександр Зінченко. “Ми плануємо перебувати тут до прийняття бюджету”, - сказав він.

Також, за словами Зінченка, мітингувальники мають намір зібрати підписи киян щодо ситуації у центрі Києва, зокрема на Хрещатику, щоб потім передати їх до КМДА з проханням вжити заходів з облаштування та приведення у нормальний стан центру столиці.

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Зараз у Маріїнському парку, який оточено металевими щитами і кордонами міліції, перебувають близько тисячі прихильників ПР – це люди середнього віку, молодь та пенсіонери.

Час від часу з трибуни перед мітингувальниками виступають народні депутати та громадські активісти.

Щоб потрапити на територію наметового містечка, слід пред'явити спеціальну перепустку охоронцям з числа мітингувальників. Так само перепустку треба пред'явити, щоб вийти за периметр.