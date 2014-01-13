Колони прихильників ПР прямують до Верховної Ради

Колони вирушають від станції метро “Арсенальна” та з вулиці Московської

У центрі Києва сотні прихильників Партії регіонів збираються на мітинг.Як передає кореспондент УНІАН, колони вирушають від станції метро “Арсенальна” та з вулиці Московської в напрямку Верховної Ради. Читайте також: У Дніпропетровську прихильники євроінтеграції розпочали пікет офісів компаній «регіоналів» Люди тримають прапори України та Партії регіонів.

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