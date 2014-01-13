Колони прихильників ПР прямують до Верховної Ради

09:43, 13 січня 2014
Політика
2100 0

Колони вирушають від станції метро “Арсенальна” та з вулиці Московської

Мітинг прихильників ПР у Харкові

У центрі Києва сотні прихильників Партії регіонів збираються на мітинг.Як передає кореспондент УНІАН, колони вирушають від станції метро “Арсенальна” та з вулиці Московської в напрямку Верховної Ради.

Читайте також: У Дніпропетровську прихильники євроінтеграції розпочали пікет офісів компаній «регіоналів»

Люди тримають прапори України та Партії регіонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter