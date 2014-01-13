Рибак розповів, коли Рада зможе повторно розглянути питання про відставку уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова ВР Володимир Рибак, коментуючи заяви опозиції про необхідність розгляду питання відставки уряду.

Він нагадав, що на поточній сесії, робота якої завершується цього тижня, вже розглядалося питання про висловлення недовіри уряду, і воно не отримало необхідної кількості голосів депутатів.

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Як сказав Рибак, “ніхто, згідно із законом, це питання на цій сесії розглядати не буде”.

Він нагадав, що “4 лютого розпочинається наступна сесія, і буде постанова, буде пропозиція конкретна - то це питання може розглядатися у Верховній Раді України”.