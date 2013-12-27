Регіонал натякнув, що після нового року Кабмін очікують кадрові зміни
Депутат Партії регіонів Григорій Смітюх заявив, що президент Віктор Янукович після Нового року ухвалить рішення про те, хто має понести відповідальність за зрив асоціації з Євросоюзом.
"Чи має проблеми уряд в окремих міністерствах? Так, має. І ми це чітко і ясно на засіданні фракції разом з урядом говорили про це питання. Критично висловлювалися щодо конкретних персоналій Кабміну. Треба комусь нести відповідальність за ту угоду, яка готувалася (про асоціацію з ЄС)", - розповів "регіонал" в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
На тему: Фракція ПР зажадала від Азарова переформатувати Кабмін на 90% - Герман
"Ця європейська угода не підписана лише з однієї причини. Вона була не на користь України. І безперечно, що ті люди, які готували цю угоду, повинні понести персональну відповідальність. А саме – подати у відставку. І президент неодноразово це повторив. Я думаю, що він зробить після Нового року ці висновки", - сказав Смітюх.
Тоді журналіст поставив йому запитання: "Парафування – це процес, коли учасники на кожній сторінці ставлять підпис, що погоджуються з кожною буквою, цифрою, комою і крапкою. Парафував це уряд Азарова. Чи має весь уряд Азарова, який парафував цю угоду, піти у відставку?"
"Я не погоджуюся, що у цій ситуації є необхідність весь уряд (відправляти у відставку). Але погоджуюся з тією точкою зору, і президент на цьому неодноразово наголосив, що ті чиновники, які безпосередньо парафували або готували (мають нести відповідальність)", - відповів Смітюх.