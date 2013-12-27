Регіонал натякнув, що після нового року Кабмін очікують кадрові зміни

"Чи має проблеми уряд в окремих міністерствах? Так, має. І ми це чітко і ясно на засіданні фракції разом з урядом говорили про це питання. Критично висловлювалися щодо конкретних персоналій Кабміну. Треба комусь нести відповідальність за ту угоду, яка готувалася (про асоціацію з ЄС)", - розповів "регіонал" в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

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"Ця європейська угода не підписана лише з однієї причини. Вона була не на користь України. І безперечно, що ті люди, які готували цю угоду, повинні понести персональну відповідальність. А саме – подати у відставку. І президент неодноразово це повторив. Я думаю, що він зробить після Нового року ці висновки", - сказав Смітюх.

Тоді журналіст поставив йому запитання: "Парафування – це процес, коли учасники на кожній сторінці ставлять підпис, що погоджуються з кожною буквою, цифрою, комою і крапкою. Парафував це уряд Азарова. Чи має весь уряд Азарова, який парафував цю угоду, піти у відставку?"

"Я не погоджуюся, що у цій ситуації є необхідність весь уряд (відправляти у відставку). Але погоджуюся з тією точкою зору, і президент на цьому неодноразово наголосив, що ті чиновники, які безпосередньо парафували або готували (мають нести відповідальність)", - відповів Смітюх.