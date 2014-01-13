Прокуратура Києва вже допитала 45 осіб щодо подій 10 січня

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Слідчими прокуратури у ході кримінального провадження вже допитано 45 осіб серед яких свідки, потерпілі, правоохоронці та медики.

Крім того, Юрій і Ірина Луценко лише сьогодні погодилися надати свідчення у справі.

У рамках розслідування призначено 5 судово-медичних експертиз. У слідчих в наявності є близько 40 Гб відеоматеріалів з місць подій, які наразі ретельно вивчаються та опрацьовуються.

Як повідомлялося, 10 січня під час винесення вироку у справі "васильківських терористів" група активістів пікетувала приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

Під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив екс-главу МВС Юрія Луценка. Під час блокування людьми автобусів з "Беркутом" хтось почав штовхати один з них. У цей момент з автобусу вискочили правоохоронці, які почали бити людей, що стояли поруч.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Сьогодні, 13 січня, дружина Луценка заявила, що влада намагається довести непричетність “Беркуту” до побиття екс-міністра.