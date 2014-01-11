Луценка відправили до реанімації

Про це повідомила "Сегодня" прес-секретар політика Лариса Сарган.

Також вона розповіла про травми, отримані опозиціонером. "Три підшкірні гематоми на голові. Закрита черепно-мозкова травма. Шов накладено 3 см. Зараз у більш-менш нормальному стані. У реанімації. За словами Ірини Луценко, ударів по голові було близько 10!" - зазначила Сарган.

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"Попросив не мститися за нього. Приймати виважені рішення", - додала вона.

За словами очевидців, Луценко отримав удар кийком по голові, коли намагався захистити свою дружину Ірину. Їй нібито першій дісталося від спецназівців після того, як активісти Автомайдану почали розгойдувати автобус з "Беркутом".

Нагадаємо, в п'ятницю, 10 січня, Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам "васильківського справи" - по шість років ув'язнення.

Після оголошення вироку активісти, які мітингували на вулиці, заблокували виїзди з подвір'я суду, щоб не дати відвезти засуджених. Під судом сталася бійка між мітингуючими та "Беркутом", в ході якої сильно постраждало кілька активістів і журналістів, а також народні депутати Едуард Леонов і Юрій Бублик.

Автомобілі учасників Автомайдану на знак протесту заблокували автобуси "беркутівців" на проспекті Перемоги.

Під час протистояння спалахнула бійка, в якій був побитий Юрій Луценко і ще кілька людей.

Активісти продовжили блокаду "Беркута" і дозволили бійцям пройти в приміщення Святошинського РВВС лише після того, як вони показали обличчя і були сфотографовані.