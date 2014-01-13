Рада ВО «Майдан» почала розробляти стратегію розвитку країни до 2025 року

Рада Всеукраїнського об’єднання «Майдан» почала розробляти стратегію розвитку країни до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це не брифінгу в Штабі національного спротиву заявив член ради «Майдану» Ігор Жданов.

«Ми вважаємо, що Майдан і рада «Майдану» спроможні підготувати такий серйозний документ, що визначить долю країни до 2025 року. Цей документ послужить основою для тих політиків, які прийдуть до влади після президентських виборів», - сказав Жданов.

Він додав, що очолить робочу групу, яка розроблятиме стратегію, Ігор Коліушко.

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Крім того, Жданов повідомив, що на засіданні ради ВО «Майдан» обговорювалися питання блокування урядових кортежів.

За словами Єданова, ще немає плану, чий кортеж почнуть блокувати першим, однак, на його особисту думку, першим об'єктом для пікетування має стати кортеж Президента.