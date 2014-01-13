На Майдані оголосили мобілізацію через з високу імовірність нового штурму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Штабі національного спротиву.

“У нас є інформація, що провокативні дії будуть повторюватись щодня і на цьому тижні вони намагатимуться довести провокації до конфлікту. У нас є інформація, що на 16 січня може бути нова спроба силового розгону Майдану нібито під виглядом непорозумінь між громадянами, а “Беркут” під виглядом розборонення конфлікту спробує силовим шляхом розігнати Майдан. Тому я зараз оголошую на 15-те число мобілізацію всіх волонтерів, щоб ми на цьому тижні могли мати достатню кількість людей для локалізації будь-яких провокацій”, - підкреслив Парубій.

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Також Парубій додав, що відновлення діяльності так званого Антимайдану в Маріїнському парку, розширення його меж та сьогоднішня провокація на барикадах біля Бессарабської площі є свідченням підготовки до силового розгону Майдану.