Президент вважає за необхідне надати право віруючим молитися там, де вони забажають

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне вдосконалити законодавство в релігійній сфері стосовно права віруючих молитися в тих місцях, де вони забажають.

«Люди повинні мати право молитися там, там де вони хочуть», - підкреслив Президент.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича, на переконання Глави держави, законодавство має забезпечити таку можливість для всіх мирян незалежно від їхнього віросповідання. «Треба пом’якшити законодавство і забезпечити віруючим можливість молитись там, де вони забажають», - зазначив Янукович.

Президент підкреслив, що ставиться з однаковою повагою до всіх конфесій.

На сьогодні чинним законодавством передбачена необхідність офіційного дозволу на богослужіння, якщо воно відбувається не у спеціально визначеному для цього місці.

Як повідомляв УНІАН, міністерство культури попередило Українську греко-католицьку церкву про можливе припинення діяльності її релігійних організацій через присутність на Майдані.

Про це на прес-конференції повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Він зазначив, що вперше за часів незалежності України пролунала погроза про припинення релігійних організацій УКГЦ, і попередження міністерство виклало у листі від 3 січня, підписаному першим заступником міністра Тимофієм Коханом.

За словами глави УГКЦ, причиною такої реакції органу державної влади названо релігійну діяльність, яку ніби в порушення вимог законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють представники, зокрема УКГЦ на Майдані Незалежності впродовж грудня 2013 року та з початку цього року.

У листі Міністерства культури, копії якого роздали журналістам на прес-конференції, зазначається, що відповідно до вимог ст. 21 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії без відповідних дозволів можуть проводитись лише у культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, квартирах та будинках громадян, на кладовищах.

В інших випадках, як ідеться у листі, публічні богослужіння та обряди проводяться щоразу з дозволу відповідної міськдержадміністрації.

«Недотримання наведених приписів, згідно з положеннями ст. 16 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації», може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій», - йдеться у листі.

Як сказав предстоятель УГКЦ, церква не є учасником політичних процесів, але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. “Існування молитовного намету на Майдані не може бути підставою для якогось звинувачення в порушенні закону нашою церквою... Молитва не є поза законом”, - заявив він і додав, що лист Міністерства культури є безпрецедентним в історії України.

Він також зазначив, що УГКЦ вже надіслала офіційну відповідь Міністерству культури, і церква зацікавлена в конструктивному діалозі з органами державної влади.