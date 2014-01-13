Мінкульт погрожує закрити греко-католицьку церкву за публічні богослужіння

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Він зазначив, що вперше за часів незалежності України пролунала погроза про припинення релігійних організацій УКГЦ, і попередження міністерство виклало у листі від 3 січня, підписаному першим заступником міністра Тимофієм Коханом.

За словами глави УГКЦ, причиною такої реакції органу державної влади названо релігійну діяльність, яку ніби в порушення вимог законодавства України про свободу совісті та релігійні організації здійснюють представники, зокрема УКГЦ на Майдані Незалежності впродовж грудня 2013 року та з початку цього року.

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У листі Міністерства культури, копії якого роздали журналістам на прес-конференції, зазначається, що відповідно до вимог ст. 21 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії без відповідних дозволів можуть проводитись лише у культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, квартирах та будинках громадян, на кладовищах.

В інших випадках, як ідеться у листі, публічні богослужіння та обряди проводяться щоразу з дозволу відповідної міськдержадміністрації.

“Недотримання наведених приписів, згідно з положеннями ст. 16 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій”, - йдеться у листі.

Як сказав предстоятель УГКЦ, церква не є учасником політичних процесів, але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. “Існування молитовного намету на Майдані не може бути підставою для якогось звинувачення в порушенні закону нашою церквою... Молитва не є поза законом”, - заявив він і додав, що лист Міністерства культури є безпрецендентним в історії України.

Він також зазначив, що УГКЦ вже надіслала офіційну відповідь Міністерству культури, і церква зацікавлена в конструктивному діалозі з органами державної влади.