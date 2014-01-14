В ПР заявили, що Кличко має відмовитися від дозволів на проживання за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герман сказала під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо права Кличка балотуватися у Президенти та поправки до Податкового кодексу, згідно з якою особа, яка має право на проживання на території іншої держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

“Кожен громадянин в Україні має право балотуватися у Президенти. І це люди мають вирішувати, чи ця людина гідна, щоб її обирати, чи вона не гідна”, - сказала депутат.

Стосовно ситуації з Кличком, Герман зауважила, що “тут є дуже простий вихід: можна і на його місці треба було б відмовитися від усіляких там дозволів на проживання в інших країнах”.

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“Коли знайду час, я навчу Кличка однієї пісні. Слова до неї написав Василь Симоненко. Там є такі слова: “Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна лише Батьківщину”. Я думаю, що Кличко повинен над цим замислитися і вирішити, що українська земля йому рідна”, - сказала Герман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 жовтня 2013 року ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків. Найбільш спірною виявилася поправка, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

8 листопада Президент Віктор Янукович підписав закон про зміни до Податкового кодексу.

10 січня Вищий адміністративний суд України відмовився скасовувати поправку про те, що особа, яка має право проживання на території іноземної держави, вважається такою, що не проживає в Україні.

Такі зміни до законодавства, на думку ряду експертів, зробили остаточно неможливим балотування лідера "УДАРу" у Президенти на виборах 2015 року.

Кличко неодноразово заявляв, що балотуватиметься на пост глави держави у 2015 році.