На Заході співають "Червону руту", а на Сході - "Смуглянку" - соцопитування

Опитування провела соціологічна група «Рейтинг».

Повідомляється, що під час опитування респондентами було названо близько 800 пісень, це при тому, що чверть – не змогли визначити свою улюблену пісню. Для того аби скласти рейтинг серед 800 названих було виділено ТОП-30 найпопулярніших пісень та розраховано вагу кожної з них у структурі ТОП-30.

Отже, згідно з результатами дослідження, найулюбленішою піснею українців є «Червона рута» (питома вага у топ-30 складає 14,3%). Також серед улюблених пісень: «Чорнобривці» (5%), «Одна калина» (4,3%), «Несе Галя воду» (4,1%), «Ой, смереко» (3,9%), «Миллион алых роз», «Хуторянка», «Рідна мати моя» та «Катюша» (по 3,6%), «Айсберг», «День Победы» (по 3,3%), «О Боже, какой мужчина» (3,2%), «Черемшина» та «Ой, на горі два дубки» (по 3%).

За названими улюбленими піснями було виділено ТОП-30 найпопулярніших виконавців і розраховано вагу кожного з них у структурі ТОП-30. Таким чином, найбільш популярними виконавцями є Софія Ротару (питома вага у топ-30 складає 14,3%) та Алла Пугачова (11,2%). У репертуарі Софії Ротару найпопулярнішою піснею є «Червона рута», серед пісень Алли Пугачової – «Миллион алых роз» та «Айсберг».

Також у структурі ТОП-30 популярних виконавців можна виділити Стаса Михайлова (8,4%), Океан Ельзи (4,7%), Григорія Лепса (4,2%), Ані Лорак (4,1%), Таїсію Повалій (3,6%), Михайла Круга та групу Любэ (по 3,5%), Миколу Баскова (3,2%) і Микола Гнатюка (3,1%).

Повідомляється, що на Заході популярнішими, ніж у решті регіонах, є «Червона рута», «Хуторянка», «Ой, смереко», «Ой, на горі два дубки» та «Водограй». Серед виконавців – Софія Ротару, Океан Ельзи, Микола Гнатюк, Володимир Івасюк та Назарій Яремчук.

У Центрі – «Рідна мати моя», «Несе Галя воду», «Всё для тебя» та «Розпрягайте, хлопці, коні». Серед виконавців – Григорій Лепс, Олена Ваенга, Оксана Білозір та Олег Газманов.

В Північному регіоні більш улюбленими є пісні: «Ой, у вишневому саду», «Ніч яка місячна», «Черемшина», «Надежда», «Белые розы». Серед виконавців – Океан Ельзи, Ніна Матвієнко, ТІК, Алиса, Madonna.

Мешканці Сходу і Донбасу частіше інших обирали такі пісні як «Катюша», «Ой, мороз, мороз», «Смуглянка», «Ах, какая женщина» та «День Победы». Більш популярні виконавці на Сході: Алла Пугачева, Стас Михайлов, Ані Лорак, Микола Басков і Сергій Трофимов. На Донбасі – Михайло Круг, Михайло Шуфутинский та Михайло Боярский.

В Південному регіоні люблять такі пісні як «Айсберг», «Лаванда», «А белый лебедь на пруду». Більшою популярністю серед виконавців користуються Таїсія Повалій, Любэ, Майя Кристалинская.

Чоловіки частіше надають перевагу таким пісням як «Ой,смереко», «День Победы», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Смуглянка», «Ой, чий то кінь стоїть», «Шарманка», «Рюмка водки на столе». Улюбленими виконавцями серед чоловіків є Любэ, Океан Ельзи, Михайло Круг, Володимир Высоцкий.

Жінки – «Червона рута», «Одна калина», «Чорнобривці», «О Боже, какой мужчина», «Айсберг», «Миллион алых роз», «Лаванда». Серед жінок більш популярні такі виконавці як Софія Ротару, Алла Пугачева, Стас Михайлов, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Натали.

Зі збільшенням віку зростає популярність таких пісень, як «Червона рута», «Катюша», «Одна калина», «Ой, мороз, мороз». Сучасні пісні «О Боже, какой мужчина», «Белые розы», «Шарманка», «Всё для тебя» є улюбленими серед молодого покоління та людей середнього віку.

Ті, хто вважають рідною мовою українську, надають перевагу таким пісням як «Червона рута», «Несе Галя воду», «Ой, смереко», «Рідна мати моя», «Ой, на горі два дубки», «Ой, чий то кінь стоїть». Серед тих, хто вважає рідною обидві мови, популярні «Одна калина», «Чорнобривці», «Ніч яка місячна», «Айсберг», «Розпрягайте, хлопці, коні». Російськомовні респонденти частіше відзначали наступні пісні: «Катюша», «Ой, мороз, мороз», «Смуглянка», «День Победы», «Миллион алых роз», «Ах, какая женщина».

Улюбленими піснями жителів міст стали «Миллион алых роз», «Катюша», «О Боже, какой мужчина», «Смуглянка», «Белые розы», «А белый лебедь на пруду», «Надежда», «Ой, у вишневому саду». Серед мешканців сіл переважають «Червона рута», «Несе Галя воду», «Ой, смереко», «Черемшина», «Ой, на горі два дубки», «Одна калина», «Рідна мати моя», «Шарманка».

Відповіді респондентів були також поділені за періодом створення пісень (до 90-х та після 90-х), мовою виконання та музичним стилем.

Так, у структурі улюблених пісень українців половина (51%) припадає на сучасний період – після 90-х років, 49% – створені до 90-х років.

Сучасні пісні більш популярні на Донбасі (57%), Сході (55%), переважно серед чоловіків, російськомовних жителів міст, молоді, людей з вищою освітою та доходами. Більше прихильників «старих» пісень – на Заході (57%) та в Центрі (51%), частіше це жінки, люди старшого віку з нижчим рівнем освіти та доходів.

У структурі улюблених пісень українців більшість (53%) російськомовні, 39% – україномовні, 8% – іноземні.

Пісні російською мовою більш популярні на Донбасі (65%), Півдні (63%), Сході (62%) та в Північному регіоні (53%). Найбільше прихильників українських пісень на Заході (65%) та Центрі (43%). Цікаво, що іноземні пісні частіше зустрічаються серед улюблених на Донбасі (11%) та Півночі (10%), а найрідше – на Заході (5%). Російські пісні більше люблять російськомовні жителі міст. Натомість українські пісні популярні серед жінок, україномовних та мешканців сіл, людей старшого віку, з нижчим рівнем освіти і доходів. Іноземні пісні більше люблять чоловіки, молодь з вищою освітою та люди більшими доходами.

У структурі улюблених пісень українців майже половина (48%) припадає на популярні пісні, 16% – на народні, 11% – рок, 10% – шансон. Менш поширені патріотичні пісні і романси (по 5%), бардівські пісні (2%), клубна і електронна та класична музика (1%).

Популярну музику значно більше слухають жінки. Народні пісні більше люблять на Заході (27%), Півночі (16%) та Центрі (17%). Їхні прихильники – жінки, україномовні жителі сіл, люди старшого віку з нижчим рівнем освіти і доходів. Пісні рок-напрямку більш популярні на Півночі (15%) та Півдні (12%). Це переважно чоловіки та жителі міст, а також молодь, люди з вищою освітою та більшими доходами. Прихильників шансону найбільше на Донбасі (16%), Півдні і Сході (по 11%). Його обирають чоловіки, російськомовні мешканці міст та люди середнього віку з вищим рівнем доходу. Патріотичні пісні також більше поширені на Сході і Донбасі (близько 8%), а також Півночі і Півдні (по 5%). Їхні слухачі – російськомовні жителі міст, старшого віку з нижчим рівнем освіти та доходів. Романси більше люблять на Сході (7%), частіше російськомовні.

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником.