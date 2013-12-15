МЗС Латвії обурила пісня Газманова "Сделан в СССР" на святкуванні 20-річчя Конституції РФ

"Міністерство закордонних справ Латвії висловило подив у зв'язку з тим, що на концерті з нагоди 20 -річчя Конституції Російської Федерації в Кремлі Олег Газманов виконав пісню "Сделан в СССР", - цитує портал слова Макарова.

За інформацією порталу, здивування МЗС Латвії викликав текст пісні. "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - Это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы - Это моя страна! Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в СССР!".

"Оспівувати Радянський Союз на офіційному заході, присвяченому незалежній Росії - це у вищій мірі парадоксальний вчинок. Я не хочу коментувати творчість Газманова, кожен має право співати про те, про що він хоче. Проте дії організаторів цього урочистого заходу мене дивують. Йдеться про державу, яка стала незалежною після розпаду Радянського Союзу, таким чином, зміст концерту повністю цьому суперечить", - сказав представник МЗС Латвії.

Раніше депутат сейму Литви від партії Союз Вітчизни - Християнські демократи, екс-міністр оборони Раса Юкнявічене запропонувала литовським властям заборонити Газманову в'їзд до республіки і скасувати його концерт, намічений на 29 грудня у Вільнюсі