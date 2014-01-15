Богословська пояснила, чому з фракції ПР вийшли три нардепи, а не 25

Про це інтерв’ю 5 каналу заявила позафракційний народний депутат Інна Богословська.

«Мій чоловік Володимир Мельниченко отримував на собі 2 тижні все те, що отримують інші депутати – це прямі залякування, які спочатку носять характер прямих залякувань щодо особистості, якщо це не спрацьовує, то починають чіпляти всіх родичів, друзів, всіх знайомих які з ранку до ночі благають – будь-ласка не роби цього, бо нас знищать, тому ідуть ті, хто це витримує. Ті хто не витримує – чекають поки в них впаде планка і вони підуть», – зазначила Богословська.

За її словами, одночасно з нею фракцію ПР хотіли залишити принаймні 22 людини.

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«Я знала 22 людини, які разом зі мною, саме у той же час коли я виходила, хотіли вийти. І якщо опозиція тоді хоча б протягнула їм руку і сказала – хлопці, ми вам захистимо, не бійтеся – ми захистимо і ваші бізнеси, і ваші сім’ї, якщо на них будуть брутально нападати. У такому разі вони б вийшли», – заявила вона.

Богословська наголосила, що без депутатів з фракції партії регіонів у парламенті неможливо створити нову більшість, а тому опозиції, потрібно працювати з регіоналами, які хотіли вийти з фракції, але їм цього не дозволили зробити.

«Треба подивитись на заяви людей, якщо хтось каже, що всі хто на Майдані – провокатори, то не треба з цією людиною розмовляти. А той хто зробив заяву в своєму окрузі, що я вийду, а після того ми не маємо заяви – попрацюйте з цією людиною, допоможіть йому. Я знаю, що коли цей хлопець поїхав з округу, за 40 хвилин його нагнали 3 машини з його друзями, зупинили його і впали на коліна, щоб той не подавав заяву, бо їм пригрозили, що їх бізнес знищать за секунду, тому що він збирається вийти і він друг цих бізнесменів», – додала вона.