Богословська заявляє, що із ПР хочуть вийти близько 60 депутатів

Із фракції Партії регіонів у Верховній Раді хочуть вийти щонайменше 60 осіб, але їм погрожують.

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода нині вже позафракційний народний депутат Інна Богословська.

«Мінімум 60 людей, які хочуть вийти з фракції і яким погрожують з ранку до ночі», – наголосила вона.

За словами Богословської, її чоловік Володимир Мельниченко заявив про вихід із фракції Партії регіонів раніше від неї, того ж дня, 30 листопада, але «технічно йому дали можливість це зробити» лише 20 грудня.

«Я просто це зробила дуже стрімко і швидко, я публічна особа, тому важче зі мною говорити. І всі знають, що я не промовчу. А Володя – він вперше депутат Верховної Ради, він був депутатом районної, міської, обласної рад, а тепер тут. І йому просто зробили таке, що всі, хто з ним зв’язаний дружбою, стосунками, роботою – всім цим людям погрожували. І його благали «Володя, щось зроби, бо нас, тебе й Інну знищать», – розповіла Богословська.

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«Я просила й опозиційних лідерів, і всіх, хто зацікавлений в демократії України, максимально заявити про те, що ті люди, які ухвалять рішення про вихід з фракції і про створення нової проєвропейської більшості в Україні, що ці люди отримають захист. Дуже тяжко одному йти проти такої машини», – сказала вона.

«Правозахисні організації теж повинні допомогти цим людям, щоб вони не думали, що вони вийдуть і залишаться один на один з цією винищувальною машиною, яка їм загрожує», – додала Богословська.

«Я впевнена, що цей процес пройде, і в результаті ми створимо нову більшість в парламенті, повернемося до парламентсько-президентської республіки, переформатуємо владу мирним шляхом і таким чином розпочнемо перезавантаження влади, про яке каже Майдан», – зауважила депутат.

«Ця влада не втримається», – наголосила вона.

Окрім Інни Богословської і Мельниченка із фракції Партії регіонів вийшов Давид Жванія. Заяву про це він зробив 30 листопада. Свої дії він пояснив протестом проти непідписання Угоди про асоціацію з ЄС і побиття мирних демонстрантів на столичному Євромайдані.