Поплавський та інші переобранці склали присягу депутата

Як передає кореспондент УНІАН, Леонід Даценко та Михайло Поплавський зачитали присягу народного депутата з трибуни Верховної Ради.

Віктор Пилипишин, Микола Круглов та Руслан Бадаєв складали присягу із сесійної зали, з того сектора, де зазвичай розміщуються судді.

При цьому депутати від опозиції, які блокують трибуну і президію ВР, пропонували новообраним колегам проходити до трибуни. Цим запрошенням скористалися лише Даценко та Поплавський.

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Під час складання присяги Пилипишиним народні депутати від ВО “Свобода” засівали його гречкою, натякаючи на те, що його перемога була купленою (конкурентом Пилипишина на виборах був кандидат від ВО «Свобода» Юрій Левченко - УНІАН).

Рибак вів пленарне засідання із сесійної зали парламенту. Після церемонії складання присяги він оголосив перерву в роботі парламенту на 30 хвилин для продовження консультацій з лідерами фракцій.

Як повідомляв УНІАН, довибори до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.

В окрузі №94 (Обухівський та Васильківський райони, Київська область) з 58,25% голосів переміг самовисуванець, член Партії регіонів Руслан Бадаєв.

В окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) з 47,85% голосів переміг самовисуванець, член Партії регіонів Микола Круглов.

В окрузі №194 (Черкаська область) з 53,54% голосів переміг самовисуванець, безпартійний Михайло Поплавський.

В окрузі №197 (Черкаська область) 63,51% голосів переміг єдиний кандидат від опозиції Леонід Даценко (ВО "Батьківщина»).

В окрузі №223 (Шевченківський район Києва) переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин, набравши 44,89% голосів виборців.

9 січня ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами, а 13 січня – Бадаєва, Круглова і Поплавського.