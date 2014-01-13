Поплавський офіційно став народним депутатом
Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала трьох народних депутатів України, обраних на повторних виборах 15 грудня 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК зареєструвала самовисуванця, безпартійного Михайла Поплавського, обраного в 194-му окрузі. За відповідну постанову проголосували 11 членів ЦВК, а Усенко-Чорна утрималась.
Також ЦВК зареєструвала самовисуванця, члена ПР Миколу Круглова, обраного в 132-му окрузі. За відповідну постанову проголосували 12 членів ЦВК.
Крім того, сьогодні був зареєстрований самовисуванець, член Партії регіонів, обраний в окрузі №94, Руслан Бадаєв.
За відповідну постанову проголосували 10 членів ЦВК і 2 утримались, зокрема заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Вона зазначила, що протокол ОВК був підписаний нею з окремою думкою, оскільки результати волевиявлення громадян у 94-му окрузі в неї викликали сумніви.
Таким чином ЦВК зареєструвала усіх п'ятьох народних депутатів України, обраних на повторних виборах 15 грудня в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223.
Як повідомляв УНІАН, довибори до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.
В окрузі №94 (Обухівський та Васильківський райони, Київська область) з 58,25% голосів переміг самовисуванець Бадаєв. В окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) з 47,85% голосів переміг самовисуванець Круглов. В окрузі №194 (Черкаська область) з 53,54% голосів переміг самовисуванець Поплавський.
В окрузі №197 (Черкаська область) 63,51% голосів переміг єдиний кандидат від опозиції Леонід Даценко (ВО "Батьківщина»).
В одномандатному виборчому окрузі №223 (Шевченківський район Києва) переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин, набравши 44,89% голосів виборців.
9 січня ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами.