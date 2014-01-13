Поплавський офіційно став народним депутатом

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК зареєструвала самовисуванця, безпартійного Михайла Поплавського, обраного в 194-му окрузі. За відповідну постанову проголосували 11 членів ЦВК, а Усенко-Чорна утрималась.

Також ЦВК зареєструвала самовисуванця, члена ПР Миколу Круглова, обраного в 132-му окрузі. За відповідну постанову проголосували 12 членів ЦВК.

Крім того, сьогодні був зареєстрований самовисуванець, член Партії регіонів, обраний в окрузі №94, Руслан Бадаєв.

За відповідну постанову проголосували 10 членів ЦВК і 2 утримались, зокрема заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Вона зазначила, що протокол ОВК був підписаний нею з окремою думкою, оскільки результати волевиявлення громадян у 94-му окрузі в неї викликали сумніви.

Таким чином ЦВК зареєструвала усіх п'ятьох народних депутатів України, обраних на повторних виборах 15 грудня в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223.

Як повідомляв УНІАН, довибори до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.

В окрузі №94 (Обухівський та Васильківський райони, Київська область) з 58,25% голосів переміг самовисуванець Бадаєв. В окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) з 47,85% голосів переміг самовисуванець Круглов. В окрузі №194 (Черкаська область) з 53,54% голосів переміг самовисуванець Поплавський.

В окрузі №197 (Черкаська область) 63,51% голосів переміг єдиний кандидат від опозиції Леонід Даценко (ВО "Батьківщина»).

В одномандатному виборчому окрузі №223 (Шевченківський район Києва) переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин, набравши 44,89% голосів виборців.

9 січня ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами.