Власенка підозрюють у незаконному позбавленні волі чи викраденні людини

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

«Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення С.Власенком по відношенню до своєї колишньої дружини Н.Окунської незаконних дій, які кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 КК України», - повідомили в прес-службі.

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Зазначене кримінальне провадження розслідується Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.

***Стаття 146 ККУ ч 2. - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу.

Караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.