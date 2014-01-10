Власенко продовжить двічі на тиждень відмічатися у правоохоронних органах

Печерський районний суд Києва подовжив ще на два місяці обране раніше судом зобов'язання Сергію Власенку двічі на тиждень відмічатися у правоохоронних органах та виїжджати за межі Києва виключно у питаннях, які пов'язані із захистом екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів Печерського райсуду на чолі із суддею Олегом Білоцерковцем, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, Власенка підозрюють в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до екс-дружини Наталії Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада 2013 року Печерський райсуд обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду Власенко зобов’язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Сам Власенко заявляє, що ніколи не застосовував сили проти Окунської. Він називає обвинувачення абсурдними і вважає, що кримінальне переслідування - це спроба позбавити Тимошенко права на повноцінний захист.