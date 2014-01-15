Криворізький Євромайдан запропонував меру демонтувати всі пам’ятники Леніну в місті

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Криворізького Євромайдану.

За даними прес-служби, 14 січня учасники Євромайдану передали відповідне звернення Криворізькому міському голові Вілкулу. Ініціатором звернення виступила місцева організація ВО «Свобода».

У переданому зверненні зазначається, що за пам’ятниками Леніну в Кривому Розі ніхто не доглядає, вони не потрібні і «лише провокують людей».

За даними міської ради Кривого Рогу, в різних районах міста встановлено 9 пам’ятників Леніну. Вісім з них перебувають на балансі комунального підприємства міськради, один пам’ятник знаходиться перед прохідною меткомбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні поблизу залізничної станції Кривий Ріг-Західний знайшли обезголовленим бюст Леніна. У відділі зв’язків з громадськістю управління МВС на Придніпровській залізниці заявили, що пам’ятник був виготовлений із сипучих матеріалів понад 60 років тому і міг самозруйнуватися.

6 січня у Бердичеві вночі невідомі знесли пам’ятник Леніну, встановлений на території школи. 10 січня у райцентрі Машівка Полтавської області вночі невідомі обезголовили пам'ятник Леніну.