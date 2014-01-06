У райцентрі на Житомирщині невідомі знесли пам’ятник Леніну (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, сьогодні вранці до міліції зателефонував директор однієї зі шкіл Бердичева. Він повідомив, що на території навчального закладу невідомі особи повалили з постаменту пам’ятник Леніну.

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Слідчо-оперативна група Бердичівського міськвідділу міліції з’ясувала, що повалення пам’ятника відбулося сьогодні близько першої години ночі. Звук від падіння чогось важкого почув сторож школи, який у цей час знаходився всередині приміщення. Проте охоронник виявив знесений пам’ятник лише за півгодини під час чергового обходу території школи і лише вранці повідомив адміністрацію навчального закладу.

За словами директора школи, пам’ятник Леніну не перебував на балансі навчального закладу.

Працівники міліції встановили, що статуя була повалена за допомогою мотузки. Правоохоронці вважають, що до цієї події причетна група осіб, адже повалити з постаменту висотою 1,75 метрів бетонний пам’ятник висотою понад 2 метри самотужки навряд чи зможе одна людина. Внаслідок падіння статуя дуже пошкодилася.

З місця події правоохоронці вилучили частину мотузки, за допомогою якої був повалений пам’ятник, а також іншу слідчу інформацію.

Як повідомив УНІАН начальник Бердичівського міськвідділу міліції Юрій Олефір, інформацію про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження правоохоронці з’ясовують обставини події та осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.