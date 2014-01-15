Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2014 році на рівні 2%

Про це йдеться в дослідженні банку («Глобальні економічні перспективи» (Global economic perspectives)), опублікованому на сайті СБ.

Цей прогноз відповідає так званому песимістичному сценарію розвитку економіки України, обумовленому експертами банку в жовтні 2013 року. Тоді, в жовтні, Світовий банк розглядав два сценарії економічного розвитку України. Перший сценарій - «відкладена корекція» - припускав поліпшення ситуації в світі при незмінній ситуації в Україні. Другий - невідкладне впровадження структурних реформ, зокрема підвищення тарифів на газ для населення, при одночасній оптимізації системи адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також запровадження гнучкого валютного курсу і підвищення інвестиційної привабливості країни.

За першим сценарієм Світовий банк прогнозував зростання ВВП на 2% у 2014 р., спад ВВП на 1% у 2015 р. і нульове зростання ВВП у 2016 році. Також у рамках цього сценарію Світовий банк припускав інфляцію на рівні 2% у 2014 р., 11% у 2015 р. і 7% у 2016 році. Дефіцит платіжного балансу оцінювався в 9% ВВП у 2014 р., 5,5% у 2015 р. і 4,2% у 2016 р. Дефіцит держбюджету - 4,4% ВВП у 2014 р., 3,2% у 2015 р. і 2,4% у 2016 році. Зовнішній борг, за прогнозами Банку, повинен досягти 68,1% ВВП у 2014 р., 77,5% у 2015 р. і 75,2% у 2016 р.

За другим сценарієм Світовий банк прогнозував зростання ВВП на 1,5% у 2014 р., на 3% у 2015 р. і 4% у 2016 році. Також у рамках цього сценарію Світовий банк припускав інфляцію на рівні 12% у 2014 р., 6,6% у 2015 р. і 4% у 2016 році. Дефіцит платіжного балансу за прогнозом у рамках сценарію становив би 5,4% ВВП у 2014 р., 4,5% у 2015 р. і 3,1% у 2016 р. Дефіцит держбюджету прогнозувався на рівні 2,5% ВВП у 2014 р., 2% у 2015 р. і 1,7% у 2016 році. Зовнішній борг, за прогнозами банку, повинен був досягти 76,8% ВВП у 2014 р., 75,8% у 2015 р. і 73,7% у 2016 р.

Крім того, в своєму нинішньому дослідженні Світовий банк помістив Україну серед країн, схильних до найгострішого ризику погіршення торговельних позицій і можливого відпливу капіталу.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Україна поліпшила свої позиції в рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів – до 112 місця. За підсумками аналогічного рейтингу в 2013 році Україна посідала 137 місце. При цьому експерти СБ відзначали, що наша країна має великий нереалізований потенціал, зокрема третину світового чорнозему, вигідне географічне розташування, великий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу. Водночас, на думку експертів, незважаючи на те, що Україна впровадила більше реформ, ніж будь-яка інша країна в світі, треба зробити значно більше.

У січні 2014 року експерти СБ звернули увагу влади країни на необхідність термінових перетворень, в першу чергу в приватному секторі, що включають удосконалення регуляторної політики, скорочення неефективних перевірок, запровадження реальних механізмів боротьби з корупцією і наданні доступу до фінансових ресурсів, оскільки ці чинники є основними проблемами на шляху розвитку приватного сектору, включаючи малий і середній бізнес.

При цьому директор представництва СБ у Білорусі, Молдові й Україні Чимяо Фан зазначав, що більшість рекомендацій банку – не новина і не сюрприз для України. На думку Фана, Україна сьогодні демонструє вкрай слабке зростання економіки, яке пояснюється вкрай слабким зростанням приватного сектору. А слабке зростання приватного сектору пояснюється недостатньо розвиненим інвестиційним кліматом, який включає проблеми в регуляторній політиці, недостатнім доступом до фінансових ресурсів і загальною олігархічною структурою економіки.