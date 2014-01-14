Світовий банк вимагає скорочення кількості дозволів та перевірок бізнесу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти представництва Світовий банку, що презентували в Києві спеціальне дослідження з проблем і перспектив розвитку приватного сектора в Україні.

«Більшість наших рекомендацій – не новина і не сюрприз для України. І я не пораджу нічого нового, - зазначив у вітальному слові директор представництва СБ в Білорусі, Молдові таі Україні Чимяо Фан. - Втім, Україна сьогодні демонструє украй слабке зростання економіки, яке значно нижче за потенціал. А дуже слабке зростання економіки пояснюється вкрай слабким зростанням приватного сектора. А слабке зростання приватного сектора пояснюється недостатньо розвиненим інвестиційним кліматом, який включає проблеми в регуляторній політиці, недостатньому доступі до фінансових ресурсів і загальної олігархічної структури економіки».

За словами Чимяо Фана, сьогодні Україні потрібна політична воля, щоб здійснити необхідні перетворення. І в цьому сенсі поточна економічна криза може стати джерелом нових можливостей для реалізації наявного потенціалу.

У свою чергу старший економіст Світового банку Марчін П’ятковскі зазначив, що роль приватного сектора в Україні повинна бути посилена. «У ситуації, коли після 20 років перехідного періоду ВВП України на душу населення досі залишається нижчим за показник 1989 року і становить лише 10% від аналогічного показника країн ЄС, саме приватний сектор має всі можливості для реалізації потенціалу країни», - наголосив П’ятковскі.

Він озвучив низку ключових рекомендацій Україні. «Йдеться про принцип так званої «регуляторної гільйотини», яка фрагментарно вже використовувалася в Україні в 2005 році. Необхідно скоротити кількість дозволів, ліцензій і вимог до бізнесу», - зазначив П’ятковскі. Крім того, він запропонував створити в Україні всеохопну систему перевірок на основі єдиної для всіх контролюючих органів системи оцінки ризиків і проблемних питань. Важливим повинно стати використання міжнародних стандартів оцінки якості регуляторних актів, що багато в чому підвищить ефективність законодавчої бази як такої.

Необхідно, на думку експертів Світового банку, також ухвалити і виконати законодавчу і регуляторну реформи для підвищення прозорості ринків капіталу, захисту прав інвесторів і посилення ролі і повноважень антимонопольних органів України.

«Україна може продовжувати політику балансування, а може скористатися шансом і стати успішною країною. Приватний сектор повинен дістати шанс вирости», - зазначив П’ятковскі.

У свою чергу глава представництва СБ наголосив, що заявлені рекомендації можна реалізувати швидко і з незначними фінансовими витратами. «Але виконання пропозицій позитивно вплине на підприємницьке середовище, зумовить зростання економіки і створення нових робочих місць», - резюмував Чимяо Фан.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Україна поліпшила свої позиції в рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів – до 112-го місця. За підсумками аналогічного рейтингу в 2013 році Україна займала 137-ме місце. При цьому експерти СБ зазначали, що наша країна має великий нереалізований потенціал, зокрема третину світового чорнозему, вигідне географічне положення, чималий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру й індустріальну базу. Водночас, на думку експертів, попри те, що Україна упровадила більше реформ, аніж будь-яка інша країна в світі, треба зробити значно більше.

У свою чергу Рада директорів іншого міжнародного інституту - Міжнародного валютного фонду - 20 грудня 2013 року вийшла із заявою про те, що макроекономічна політика, яка здійснюється владою України, посилює значні зовнішні і фіскальні дисбаланси, а також багато в чому поглиблює рецесію. На думку директорів МВФ, Україні потрібна фіскальна консолідація і значне скорочення бюджетних витрат з одночасною раціоналізацією роботи сектора державних закупівель, а також здійснення суттєвих реформ в енергетичному секторі, насамперед у сфері тарифного утворення.