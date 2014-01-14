МОЗ: В Україні знизилася кількість абортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили учасники прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

Експерти наголошували, що в Україні щороку виконується 150 тисяч абортів - з них 60% за бажанням жінки, 40% - викидні чи аборти за медичними показаннями.

Начальник управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко зазначила, що у питаннях зниження абортів серед жінок фертильного віку та запобігання небажаної вагітності наблизилася до країн Єврорегіону.

«Цього вдалося досягти завдяки комплексу нормативних документів, які базуються на основі доказової медицини», - сказала Терещенко.

За інформацією журналу "Фокус", який посилався на дані МОЗ, щороку близько 200-250 тис. українських жінок, приймають рішення штучно перервати вагітність. Частка жінок, у яких вагітність закінчується абортом, в Україні становить не менше 20%, у Східній Європі цей показник - 14%, а в Західній Європі - 3%.