США координуватимуть свою політику щодо України з ЄС - Нуланд (доповнена)

Про це, як повідомляє власний кореспондент УНІАН, заявила помічник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

"США будуть координувати свою політику щодо України з ЄС. Ми будемо працювати з ЄС щоб підтримати їхні зусилля для поширення надійної інформації щодо того, що насправді означає європейська інтеграція для української громадськості -- насамперед на сході України, щоб протистояти хибним уявленням і побоюванням," сказала пані Нуланд на засіданні комітету Сенату США у закордонних справах, який розглядав питання політичної ситуації в Україні.

На тему: 15 січня у Сенаті США відбудуться слухання щодо України

"Європейська інтеграція України не є грою, де є сторона-переможниця і сторона, яка програла. Ми закликаємо Україну продовжувати будувати нормальні, міцні та суверенні відносини з усіма своїми сусідами. На жаль, є багато дезинформації в Росії про потенційний ефект ініціативи "Східного партнерства" на економіку Росії," заявила пані Нуланд.

"Відтак, ми також закликаємо ЄС подвоїти свої зусилля щоб протистояти хибним переконанням всередині Росії, які існують, і переконати, що заможніша, більш європейська Україна підніме вгору всіх російських сусідів в плані демократичної стабільності," додала вона.

Заступник керівника Бюро з демократії, прав людини та праці Держдепартаменту США Томас Мелія, який також був присутній на сенатських слухання, сказав: "Ми не хочемо, щоб все виглядало так, ніби ми ведемо війну з Росією за Україну."

Сенатор Джон МакКейн зі свого боку розкритикував політику Росії щодо України. "Путін справді, справді вірить, що Росія без України є східною державою, а з Україною -- західною," сказав сенатор МакКейн.