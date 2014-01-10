15 січня у Сенаті США відбудуться слухання щодо України

Як повідомляє медіа-портал української діаспори, про це у мережі Facebook написала Мирослава Гонгадзе.

У порядку денному засідань зазначено два панельні слухання. На першому виступлять Вікторія Нуланд, помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії, та Томас Мелія, помічник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці. На другому – Збігнєв Бжезінський, колишній радник президента США з питань національної безпеки.

Як ідеться на сайті комітету закордонних справ Сенату США, слухання будуть транслюватися наживо. Вони стартують о другій годині дня 15 січня за місцевим часом.

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Як зазначає медіа-портал української діаспори, минулого тижня представники української діаспори зустрічались із впливовим сенатором-демократом Робертом Менендесом. В ході зустрічі представники діаспори наполягали на тому, щоб уряд США зайняв сильну позицію щодо тиску Москви на Україну, через який Президент України змушений був відмовитись від підписання угоди про Асоціацію з ЄС. У вівторок Сенатом було прийнято резолюцію щодо України.