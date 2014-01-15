Москаль назвав ім'я міліціонера, який дав вказівку розігнати Майдан 30 листопада

Про це заявив депутат "Батьківщини" Геннадій Москаль в ефірі Громадського телебачення, пише Українська правда.

Саме Мариненку, на думку політика, Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру.

"Олег Мариненко – це останній четвертий, якому вручили підозру, що прокуратура приховує", - сказав депутат.

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На думку Москаля, "Мариненко проводив інструктаж "Беркуту" АР Крим, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Луганської областей…, дав чітку вказівку на силовий розгін і доручив його своєму заступнику".

Як відомо, з 21 листопада 2013 року в Україні відбуваються протести проти дій нинішньої влади. Після жорсткого розгону силовиками мітингу на Майдані Незалежності вночі з 29 на 30 листопада акції почали набирати більшої сили та масштабів і тривають досі.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович та голова КМДА Олександр Попов відсторонені за клопотаннями Генпрокуратури у зв’язку з підозрою у причетності до порушення конституційних прав громадян на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада