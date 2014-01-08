Генпрокуратура знайшла підозрюваного у перевищенні повноважень при розгоні Євромайдану

Керівнику одного з управлінь ГУ МВС в м. Києві оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, тобто в умисному вчиненні службовою особою дій, які виходять за межі наданих їй повноважень під час подій, що відбулися 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Водночас УНІАН у Генпрокуратурі не назвали прізвище людини, якій вручили повідомлення про підозру. Натомість джерела, які мають відношення до правоохоронних органів, не виключають, що цією особою може бути командир Київського “Беркуту” Сергій Кусюк.

Втім, наразі ця інформація не знайшла офіційного підтвердження.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

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14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Він також зазначив, що найближчим часом підозрюваним у перевищенні влади буде обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Президент України Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова, згідно з якими вони нібито на допитах заявили, що у своїх діях у ніч на 30 листопада керувалися вказівками секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.

16 грудня Клюєв дав свідчення в Генпрокуратурі. Також він кілька разів публічно спростовував заяви про свою причетність до розгону Євромайдану.