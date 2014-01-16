Трибуна в Раді знову заблокована опозицією

Народні депутати від опозиції заблокували трибуну Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час біля трибуни перебуває близько 10 народних депутатів, зокрема, Руслан Князевич, Андрій Шевченко та Леонід Ємець (фракція “Батьківщина”).

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Водночас президію поки що не заблоковано.

Депутати від усіх фракцій збираються у сесійній залі.

Засідання має розпочатися о 10.00.