Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету

Про це повідомила помічниця народного депутата від "Удару" Павла Різаненка Світлана Русин, пише Українська правда.

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"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, дуже оперативно обговорили між собою бюджет 2014, прийняли проект до розгляду на завтрашнє засідання з результатом: 23 - "за", 9 – проти", - розказала вона.

Як відомо, засідання Комітету Верховної ради з питань бюджету почалося о 21.40, хоча планувалося на 16:00.