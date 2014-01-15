Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету
23:59, 15 січня 2014Політика
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Завершилося засідання бюджетного комітету Верховної Ради, під час якого ухвалили проект Держбюджету на 2014 рік для розгляду на засіданні парламенту у четвер.
Бюджетний комітет схвалив проект держбюджету / Фото : kontrakty.ua
Про це повідомила помічниця народного депутата від "Удару" Павла Різаненка Світлана Русин, пише Українська правда.
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"Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету, дуже оперативно обговорили між собою бюджет 2014, прийняли проект до розгляду на завтрашнє засідання з результатом: 23 - "за", 9 – проти", - розказала вона.
Як відомо, засідання Комітету Верховної ради з питань бюджету почалося о 21.40, хоча планувалося на 16:00.
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