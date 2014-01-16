Рада прийняла бюджет-2014

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 249 із 261 зареєстрованого у сесійній залі народного депутата.

Проти проголосував один депутат, утримався теж один.

Засідання Ради відкрив перший заступник голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік із сесійної зали, оскільки трибуна була заблокована депутатами від опозиції. Він запропонував голові бюджетного комітету Євгену Геллеру надати висновок комітету зі свого місця в урядовій ложі у зв'язку з тим, що «парламент не може працювати в нормальному режимі».

Голова бюджетного комітету Євген Геллер представив висновок бюджетного комітету зі свого місця в урядовій ложі.

«Комітет ухвалив рішення запропонувати парламенту прийняти законопроект про держбюджет на 2014 рік (№3000 від 19 грудня 2013 року - УНІАН) за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 грудня 2013 року подав на розгляд Верховної Ради законопроект про держбюджет України на 2014 рік. Розгляд проекту закону з пропозиціями бюджетного комітету ВР і ухвалення його в цілому було заплановано на 16 січня 2014 року. При цьому депутати від опозиції блокували роботу парламенту, не даючи розглянути проект держбюджету.

15 січня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що бюджет підготовлено, і 16 січня його можна приймати в цілому. Він не виключив можливості виїзного засідання ВР через створення опозицією “нестерпимих умов” роботи.

Бюджетний комітет, згідно з оприлюдненим на сайті парламенту висновком від 16 січня, ухвалив рішення запропонувати парламенту прийняти законопроект про держбюджет на 2014 рік з урахуванням пропозицій комітету.