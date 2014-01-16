У Раді оголосили голосування підняттям рук і без обговорення

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як при голосуванні за законопроекти на табло висвічувалося лише 224 голоси, тобто не вистачало голосів для ухвалення рішень.

Калєтнік зазначив, що оскільки у деяких народних депутатів забрали картки для голосування і вони не можуть проголосувати, то він оголошує про голосування підняттям рук.

Калєтнік попросив лічильну комісію парламенту рахувати голоси.

Перед цим повідомлялося, що Рада вже ухвалила бюджет на 2014 рік.