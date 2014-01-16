"Батьківщина" називає події у ВР державним переворотом

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції "Батьківщина".

«Правляча верхівка через підконтрольних собі безвольних, бездумних і безпринципних депутатів від Партії регіонів за лічені хвилини перетворила Україну з держави, що стояла на порозі європейської співдружності, на нову Північну Корею - країну, в якій правитиме диктатура в найгіршому вияві. Це не просто війна проти власного народу - її Янукович оголосив уже давно, щойно прийшов до влади. Це зухвала злочинна агресія проти парламентаризму, демократії та всього, що дороге кожному українцю з краплею розуму і патріотизму», - наголосили автори заяви.

«Цинічний спосіб, в який «регіонали» фальшували диктаторські закони, підтверджують лише одне. Це демонстративний перехід до диктаторського режиму, де не існує права збиратися, мислити, жити, де не існує закону, громадянських прав та судочинства. Це не ситуативне нехтування законами, Конституцією, здоровим глуздом. Це державний переворот, за вчинення якого мають бути покарані і його організатори, і безпосередні виконавці», - йдеться у заяві.

"Батьківщина" наполягає, що всі закони, за які «регіонали» сьогодні піднімали руки, а їх ніхто і не збирався рахувати, мають бути анульовані як такі, що не приймалися.

«Верховна Рада має повернутися в конституційне поле, а проти головуючого на цьому шабаші Калєтніка та голови лічильної комісії Олійника, які безпосередньо причетні до фальсифікацій, мають бути відкриті кримінальні справи. Якщо цього не відбудеться, це означатиме, що в Україні більше не діятиме Конституція, парламент та законодавство, а судові рішення не підлягатимуть виконанню», - заявили у фракції “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокують роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили ряд законів.

Голоси «за» оголошував голова Рахункової комісії, депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Він буквально через кілька секунд після голосування називав число парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Пізніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що всі депутати, які голосували підняттям рук, підтвердять свої голоси персональними підписами.

Він підкреслив, що підкріплення підписами буде зроблено для того, щоб не виникало жодних питань про недостатню кількість голосів для ухвалення рішень.