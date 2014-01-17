Табалов каже, що не зрозумів, за що голосував, а Кузьмук "кнопкодавив" (відео)

Про це повідомив депутат від "Батьківщини" Андрій Шевченко.

Відео оприлюднив Дмитро Чигрин.

Окрім того, депутат від "Удару" Володимир Курінний заявив, що під час голосування "руками", депутат Партії регіонів Володимир Олійник взяв на себе обов'язки всієї лічильної комісії, в якій також присутні депутати від опозиції.

На тему: У ПР пояснили, чому прийняли закон про кримінальну відповідальність за екстремізм

"Він фактично узурпував це право. Він реально не рахував голоси – тобто підняті руки. І я особисто бачив депутатів від ПР, які не піднімали руки за деякі законопроекти, але зараховані були всі голоси", - заявив політик в ефірі "Громадського телебачення".

Він, зокрема, навів приклад, що Олійник враховував голоси всієї Компартії, незважаючи на те, що її член Петро Цибенко зараз перебуває закордоном.

"І Олійник, не рахуючи рук в залі, просто автоматично складав кількість по списку депутатів-комуністів і депутатів від ПР", - додав Курінний, зазначивши, що додавалися 203 голоси від ПР та 32 від КПУ.

Окрім того, він зауважив, що голоси позафракційних депутатів під час голосування "руками" не враховувалися, тому достеменно не відоме їхнє ставлення до проголосованих законів.

Водночас депутат Андрій Табалов заявив, що збирається відкликати свій голос під законом "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" (автори - Володимир Олійник та Вадим Колесніченко).

"Відповідну заяву подам до апарату ВР, аби мій голос за цей документ не врахували", - пообіцяв він.

"Працювати й розібратися, що до чого, через сутички у парламенті, через заміну голосування на ручне, було складно", - пояснив він.

Як відомо, у четвер більшість у Верховній Раді ухвалила низку законів без обговорення й без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій Партії регіонів, КПУ, а також декого з позафракційних.

За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи – підняттям рук.

Серед запроваджених змін – повернення кримінального переслідування за "наклеп" і внесення до Кримінального кодексу статті про "екстремістську діяльність", яка визначається дуже широко.