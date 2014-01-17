Правозахисники обіцяють нові форми ненасильницького опору - заява

Про це йдеться в заяві українських правозахисників, опублікованій на сайті Харківської правозахисної групи.

На думку правозахисників, "цей Закон прийнято з порушенням процедури підготовки, експертної оцінки і розгляду в законодавчому органі країни. Закон грубо порушує фундаментальні свободи совісті, поглядів, слова, інформації, зібрань, асоціацій, пересування, право власності та право на приватність, ігноруючи тим самим відповідні конституційні норми і статті Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права й Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також статтю 22 Конституції України".

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Особливу увагу правозахисники звернули на введення до законодавчого поля терміну "іноземний агент", який "за його змістом несе негативне значення клейма на тілі людини, від якої суспільству слід чекати погрозу, і тому така організація підлягатиме агресивному соціальному остракізму, вигнанню і знищенню."

"Усі ці нерозумні й недалекоглядні дії з боку правлячої коаліції мають одну мету – виграти вибори-2015. Ось чому вже сьогодні ця коаліція мобілізувала для боротьби з Майданом кримінальні сили і ставить під свої прапори організації з чорносотенною ідеологією погромників. Ці браконьєри української спільноти сьогодні взяли на приціл громадські організації, які без будь-яких витрат коштів державного бюджету створюють робочі місця і виробляють вагому частку валового внутрішнього продукту.

І ось чому суспільство змушене буде переходити до нових форм ненасильницького опору", - сказано в заяві.

Під заявою підписалися Микола Козирев, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини та Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.