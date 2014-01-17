Freedom House застерігає, що на Україну чекають "темні часи"
Міжнародна правозахисна організація Freedom House засудила схвалення Радою 16 січня групи законів, що обмежують права та свободи громадян України, і закликала Президента та спікера не підписувати їх
Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.
"Freedom House рішуче засуджує схвалення українською Радою (парламентом) законів, які передбачають кримінальну відповідальність за наклеп, накладають обмеження в російському стилі як на "іноземних агентів" на громадські організації, що отримують фінансування з-за кордону, і карають участь в акціях протесту. Freedom House закликає Володимира Рибака, спікера Верховної Ради та українського президента Віктора Януковича відхилити закони, що порушують зобов’язання України дотримуватись універсальних прав людини", - сказано в повідомленні.
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"Сумно бачити, як демократично обрана влада України віддаляється від демократичних прагнень українського народу", - заявив президент Freedom House Девід Крамер. На його думку, у разі набуття чинності прийнятими вчора законами на Україну чекають "темні часи".
Раніше занепокоєння прийнятим Радою пакетом законів висловили в організації "Репортери без кордонів". В організації заявили. що вражені поспішністю прийняття в українському парламенті закону «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» (авторами якого є народні депутати від Партії регіонів Володимир Олійник та Вадим Колесніченко), який копіює деякі з найрепресивніших положень російського законодавства.