Янукович звільнив командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
20:35, 17 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Генадія Воробйова з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Янукович звільнив командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента.
Нагадаємо, Янукович також звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.
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