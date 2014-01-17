Янукович звільнив командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

20:35, 17 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив генерал-полковника Генадія Воробйова з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.  

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Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Нагадаємо, Янукович також звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.

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