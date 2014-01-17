Президент звільнив Льовочкіна

20:22, 17 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович своїм указом (№ 10/2014 від17 січня 2014 року) звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.

Сергія Льовочкіна звільнено

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Звільнити Льовочкіна Сергія Володимировича з посади Глави Адміністрації Президента України», - сказано в указі.

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