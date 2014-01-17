Президент звільнив Льовочкіна

Президент України Віктор Янукович своїм указом (№ 10/2014 від17 січня 2014 року) звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. «Звільнити Льовочкіна Сергія Володимировича з посади Глави Адміністрації Президента України», - сказано в указі. Читайте також: Янукович підписав скандальні "закони 16 січня"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter