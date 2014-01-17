За руйнування пам’ятників радянським воїнам саджатимуть на 5 років

Президент України Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою 16 січня Закон «Про внесення зміни до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

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Законом внесено зміни до Кримінального кодексу, якими встановлено, що за «осквернення та руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців передбачена кара у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк».

Відповідний закон підготували народні депутати від КПУ Петро Симоненко та Ігор Алексєєв.