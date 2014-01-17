За руйнування пам’ятників радянським воїнам саджатимуть на 5 років
Янукович підписав закон комуністів.
Президент України Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою 16 січня Закон «Про внесення зміни до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців».
Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
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Законом внесено зміни до Кримінального кодексу, якими встановлено, що за «осквернення та руйнування пам’ятників, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців передбачена кара у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк».
Відповідний закон підготували народні депутати від КПУ Петро Симоненко та Ігор Алексєєв.