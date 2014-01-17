Янукович підписав закон, що забороняє заперечення злочинів фашизму
Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму».
Про це повідомила прес-служба Глави держави.
Як повідомляв УНІАН, цим законом Кримінальний кодекс доповнюється статтею 436-1 "Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їхніх прибічників".
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Згідно з цієї статтею, публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією “Вафен-СС”, підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції та співробітничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів та їхніх прибічників, – карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.