Заочне провадження не можна застосовувати у справі Тимошенко – захисники

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора ввечері на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» сказав захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк, говорячи про ухвалений парламентом законопроект №725-VІІ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження».

«Очікувати можна все що завгодно, але, наскільки мені відомо, ухвалювали зміни до нового Кримінального процесуального кодексу України. В Харкові справа слухається за старим Кримінально-процесуальним кодексом України (справа щодо ЄЕСУ – УНІАН), тому застосування норм, які прийняті, воно формально неможливе, але очікувати можна все що завгодно», - сказав Плахотнюк.

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У свою чергу захисник Сергій Сас зауважив, що заочне кримінальне провадження неможливе у справі ЄЕСУ, однак воно можливе за сімома іншими кримінальними провадженнями, відкритими щодо Тимошенко.

«Стосовно цієї справи (справа ЄЕСУ – УНІАН) – безумовно, ні... Але стосовно семи, як мінімум відомих нам, інших справ, положення цього закону використані можуть бути», - додав Сас.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня парламент ухвалив закон №725-VІІ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження», який дозволяє слухання кримінальної справи без підсудного тільки за наявності його захисників.

На 24 січня призначено чергове судове засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ. Суд не може розпочати слухання справи ЄЕСУ за відсутності Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі лікарні вже більше року.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.