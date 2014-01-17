Тимошенко задля полегшення режиму утримання готова виписатися з лікарні – Кожем’якін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медзакладом після проведення засідання Спостережної комісії ДПтСУ, яка відмовила Тимошенко в полегшенні режиму утримання сказав журналістам захисник екс-прем’єра Андрій Кожем’якін.

За його словами, головною підставо відмови задоволення заяви Тимошенко було те, що вона перебуває на медичній реабілітації.

«Одна з головних підстав, яку комісія оголосила, відмовляючи у цій заяві, це те, що вона знаходиться на медичній реабілітації. Юлія Володимирівна погодилася навіть на те, що написала заяву сьогодні і керівництву колонії, і головному лікарю Центральної клінічної лікарні про те, що вона вимагає її виписати попри те, що вона потребує операції та їй важко пересуватися. Все одно, щоб був ковток свободи, як вона говорить, щоб було послаблення режиму перебування», - сказав Кожем’якін.

Він додав, що за словами керівництва колонії, заява про виписку буде розглянута.

У свою чергу захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк підкреслив, що підстави для відмови у задоволенні заяви про полегшення режиму незаконні, тому що Тимошенко не підпадає під жоден з 6 пунктів закону, яким може мотивуватися відмова.

Плахотнюк наголосив, що рішення Спостережної комісії буде оскаржувати ся через суд.

Захисник Тимошенко Сергій Сас повідомив, що керівник комісії, начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков прийшов на засідання з готовим рішенням і зрештою оголосив його без жодних поправок, які висловила Тимошенко і захисники.

«Абсолютно незаконне рішення прийнято», - підкреслив Сас.

Він висловив переконання, що рішення є заангажованим