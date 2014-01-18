«Свободівці» розіслали мерам обласних центрів червоно-чорні прапори

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», зроблено це було учора для того, щоб кожне місто долучилося до всеукраїнської акції єднання 22 січня з нагоди святкування Дня Соборності.

До кожного червоно-чорного прапора, які були освячені в Тернополі священиками усіх конфесій традиційних українських церков 1 січня під час святкування 105-ї річниці з дня народження лідера ОУН Степана Бандери, члени Тернопільської міської організації ВО «Свобода» додали листівки із закликом до мерів підняти ці стяги в їхніх містах у День Соборності.

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«Червоно-чорний прапор – знамено українського націоналістичного руху, визвольної революційної боротьби. Барви цього знамена символізують червону українську кров, пролиту на чорну українську землю. Вони є відображенням боротьби українців за право бути господарями на своїй землі. Сподіваюся, що міські голови кожного обласного центру підтримають Тернопільщину та долучаться до всеукраїнської акції єднання 22 січня 2014 року та піднімуть червоно-чорні стяги у своєму місті й таким чином об'єднають всю країну патріотичним духом», – зазначив голова міської організації ВО «Свобода» Роман Навроцький.