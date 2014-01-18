У Львові відбудуться «мобілізаційні» збори і виїзд автоколон до Києва

Про це повідомили УНІАН організатори акції – представники Громадянської ініціативи «Рабів до раю не пускають».

Зокрема, за їх словами, метою акції є мобілізація громадян для відстоювання своїх законних прав і висловлення протесту проти «антинародних законів, ухвалених 16 січня парламентом».

Під час зборів владі нагадають про положення ст. 5 Конституції України, де зазначається, що «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» та «Ніхто не може узурпувати державну владу».

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Як зазначається в повідомленні, до участі у зборах, які розпочнуться 18 січня о 24.00 у центрі Львова на площі біля пам’ятника Королю Данилу (площа Галицька), запрошують лікарів, військових, спортсменів, громадських активістів та небайдужих львів’ян, усіх, хто може долучитися до виїзду у столицю на київський Євромайдан.

Після завершення зборів будуть сформовані автоколони, які вночі 19 січня вирушать до Києва.