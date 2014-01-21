В Одесі міліція відкрила справу за фактом блокування військової частини

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, в Малиновський райвідділ Одеси надійшло повідомлення від керівництва військової частини 3012 ВВ МВС України про те, що за місцем їх дислокації в Одесі по вулиці Миколи Боровського зібралася група громадян і припаркований автомобіль.

Автомобіль, як заявили у відділі, обмежував рух транспорту на в'їзді і виїзді з території військової частини.

«Дії правопорушників заважали виконанню військовослужбовцями поставлених перед ними повсякденних завдань по забезпеченню охорони громадського порядку та консульських представництв», - повідомили у відділі.

Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) КК України.

Триває досудове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 20 січня активісти місцевого Евромайдана блокують відправку солдатів внутрішніх військ, відряджених до Києва.

Вчора у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області з посиланням на командувача управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майора Ігоря Плахуту заявили, що відправка військовослужбовців з Одеси в Київ не планувалася.