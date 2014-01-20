Одеські активісти Євромайдану цілодобово блокуватимуть відправлення військ до Києва

Як повідомила УНІАН представник прес-служби Євромайдан-Одеса Олена Балаба, вночі активісти одержали інформацію про те, що до столиці для зазначених цілей буде відправлено 150 молодих людей, які перебувають на строковій службі.

«Ми не могли цього допустити. І без того, з 350 осіб одеського «Беркута» триста – в Києві. Вони змінюються періодично, але 300 осіб там. Тепер ще внутрішні війська. Наша інформація про них достовірна, її одержано з трьох різних джерел», - сказала Балаба.

За її словами, близько другої години ночі у військовій частині по вулиці Миколи Боровського, 22, де дислокуються внутрішні війська, «почався помітний рух: в усіх вікнах з'явилося світло, на територію заїхав автомобіль ДАІ і машина польової кухні».

Балаба зазначила, що до 2.00 біля воріт даної військової частини стояло 5 машин активістів, о 3.00 – вже 9 машин, потім деякі роз'їхалися, і о 7 ранку було дві машини; зараз кількість автомобілів збільшується.

«Наразі там – близько 40 наших активістів. Дехто приїжджає не на приватних машинах, а добираються маршрутними таксі. Ми триматимемо блокаду», - сказала Балаба.

За даними активістів, до військової частини також з'їжджаються батьки військовослужбовців, яких відправляють до Києва, щоб передати своїм дітям теплі речі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області з посиланням на командувача управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майора Ігоря Плахуту заявили, що відправлення військовослужбовців з Одеси до Києва не планувалася.