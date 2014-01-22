Беркут відступає, мітингувальники займають колишні позиції на Грушевського
08:39, 22 січня 2014Політика
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Мітингувальникам вдалось повернути собі старі барикади та відігнати правоохоронців на старі позиції
Беркут повернувся на старі позиції
Контрнаступ мітингувальників завершився успіхом. Вони повернули собі лінію згорілих автобусів та відігнали "Беркут" та внутрішні війська на старі позиції.
"Беркут" відстрілюється, та закидує мітингувальників газовими гранатами. Також міліцію знову запустила аудіозапис про кримінальну відповідальність учасників акції.
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