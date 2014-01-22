Беркут відступає, мітингувальники займають колишні позиції на Грушевського

Контрнаступ мітингувальників завершився успіхом. Вони повернули собі лінію згорілих автобусів та відігнали "Беркут" та внутрішні війська на старі позиції.

"Беркут" відстрілюється, та закидує мітингувальників газовими гранатами. Також міліцію знову запустила аудіозапис про кримінальну відповідальність учасників акції.

Еспресо.TV