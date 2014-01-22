Під готелем Дніпро мітингувальники пішли у контрнаступ

Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, зараз активістов побільшало. До них прийшло багато людей з Майдану та зараз мітингувальники перейшли у контрнаступ.

"Беркут" відстрілюється та активно використовує світошумові гранати, втім, за словами кореспондента, поступово відступає на Грушевського.

Внутрішні війська продовжують розбирати барикади. Частини парканів та інші складові захисних споруд несуть за кордони міліції.