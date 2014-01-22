Під готелем Дніпро мітингувальники пішли у контрнаступ
08:25, 22 січня 2014Політика
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Мітингувальники перегрупувалися та зараз відтісняють правоохоронців вгору по вулиці Грушевського
Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, зараз активістов побільшало. До них прийшло багато людей з Майдану та зараз мітингувальники перейшли у контрнаступ.
"Беркут" відстрілюється та активно використовує світошумові гранати, втім, за словами кореспондента, поступово відступає на Грушевського.
Внутрішні війська продовжують розбирати барикади. Частини парканів та інші складові захисних споруд несуть за кордони міліції.
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