ЗМІ: Одеський спецназ виїхав до Києва
Уряд стягує до столиці резервні сили
До Київа попрямувала чергова партія військових.
Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на власні джерела.
У п'ятницю вранці з вулиці Мечникова в Одесі відправився спецавтобус із бійцями спецназу Міністерства доходів і зборів. «Відправилося осіб п'ятнадцять, на мікроавтобусі. У повному бойовому обмундируванні. За нашою інформацією, аналогічні групи виїхали з інших обласних центрів», - говорить наш співрозмовник у правоохоронних органах.
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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю з Одеси, з вулиці Філатова виїхало 5 автобусів, які повезли до Києва 200 військовослужбовців внутрішніх військ. На виїзді з міста місцеве крило «Правого сектора» спробувло влаштувати саботаж - прокололи колеса автобусів. Однак просування останніх це сильно не зупинило.
Агентство УНІАН зв'язалося з Міністерством доходів і зборів України, де спростували інформацію про відправку спецпідрозділу міністерства з Одеси.