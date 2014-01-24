ЗМІ: Одеський спецназ виїхав до Києва

До Київа попрямувала чергова партія військових.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на власні джерела.

У п'ятницю вранці з вулиці Мечникова в Одесі відправився спецавтобус із бійцями спецназу Міністерства доходів і зборів. «Відправилося осіб п'ятнадцять, на мікроавтобусі. У повному бойовому обмундируванні. За нашою інформацією, аналогічні групи виїхали з інших обласних центрів», - говорить наш співрозмовник у правоохоронних органах.

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю з Одеси, з вулиці Філатова виїхало 5 автобусів, які повезли до Києва 200 військовослужбовців внутрішніх військ. На виїзді з міста місцеве крило «Правого сектора» спробувло влаштувати саботаж - прокололи колеса автобусів. Однак просування останніх це сильно не зупинило.

Агентство УНІАН зв'язалося з Міністерством доходів і зборів України, де спростували інформацію про відправку спецпідрозділу міністерства з Одеси.